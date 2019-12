später lesen Börse Mekka für Modellbahnfreunde FOTO: Jennifer Klein FOTO: Jennifer Klein Teilen

Twittern



Das neue Jahr beginnt für Modellbahnfreunde mit einem Höhepunkt. Die Börse der Modellbahnfreunde Bexbach lockt alljährlich zahlreiche Besucher an. Am 5. Januar in der Dorfhalle Limbach. Von Jennifer Klein