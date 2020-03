später lesen Sprechstunde Behindertenbeauftragter bietet Rat und Hilfe an Teilen

Die Sprechstunde des Behindertenbeauftragten der Stadt Bexbach findet am Montag, 23. März, in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr in Zimmer Nr. 1.02 im Rathaus I in Bexbach an. Steffen Brucker ist während dieser Sprechzeit auch telefonisch unter der Nummer (0 68 26) 52 91 14 zu erreichen. Von