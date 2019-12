später lesen Autodiebstahl in Frankenholz Alter Opel Kadett von Unbekannten gestohlen Teilen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Frankenholz ein Auto gestohlen. Als Tatzeit gibt die Polizei Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, an, als der Diebstahl entdeckt wurde. Bislang unbekannte Täter haben in der Schulstraße einen am Straßenrand abgestellten Pkw aufgebrochen und anschließend entwendet. Von Peter Neuheisel