Verwaltung und Kitas in Bexbach Geänderte Öffnungszeiten während der Fastnacht

Die Fastnacht geht in ihre heiße Phase. Das macht sich auch bei der Verwaltung bemerkbar. So sind in Bexbach am fetten Donnerstag, 20. Februar, die beiden Rathäuser, das Bürgerbüro und der Baubetriebshof aufgrund des Rathaussturmes ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. red