Zu Lasten der Anwohner Lastwagen-Fahrer rollen bei St. Ingbert in die Navi-Falle

In Sengscheid gibt es ein Problem mit Brummis. Wegen eines unerklärlichen Fehlers in den Navigationsgeräten der Fahrer sollen sich seit geraumer Zeit regelmäßig Schwerlaster in den St. Ingberter Ortsteil verirren, obwohl Verkehrsschilder und Hinweise am Ortseingang das verhindern müssten. Von Tom Peterson