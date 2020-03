später lesen Chemie-Unfall BASF-Mitarbeiter bei Chlorgas-Austritt verletzt Teilen

Twittern



In einem Werk des Chemiekonzerns BASF ist am Dienstag eine geringe Menge Chlorgas ausgetreten. Drei Mitarbeiter atmeten das giftige Gas ein. Einer von ihnen kam nach Unternehmensangaben in ein Krankenhaus, zwei zeigten keine Beschwerden.