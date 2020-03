später lesen Nach bewaffnetem Überfall Bankräuber muss sich mit 20 Euro als Beute begnügen Teilen

Ein Bankräuber hat in Kaiserslautern nur 20 Euro erbeutet. Das Geld nahm er aus dem Geldbeutel eines Angestellten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der maskierte Täter in einer Bankfiliale mit einer Schusswaffe auf einen Angestellten gezielt und Bargeld gefordert.