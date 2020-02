Die Form der pfälzischen Spezialität aus Wurstbrät und Kartoffeln trägt dieser aus Rosenquarz gefertigte Orden.

Verliehen wird er jährlich von der Karnevals- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) erhielt ihn gestern, wegen ihrer Bodenständigkeit und Verwurzelung in der Region, teilte „Schlotte“ zur Begründung mit. Glücklich hält die ehemalige Weinkönigin die Auszeichnung an der Seite des früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel in den Händen.

Foto: Anspach/dpa