später lesen Tourismus Ausreisestopp: Weniger Chinesen im Karl-Marx-Haus Teilen

Twittern



Das Museum Karl-Marx-Haus in Trier bekommt Auswirkungen des in China grassierenden Coronavirus zu spüren. Mehrere größere Reisegruppen aus China hätten Besuche abgesagt, weil sie derzeit nicht ausreisen dürften, sagte die Sprecherin des Museums, Elke Stosse, am der Deutschen Presse-Agentur in Trier.