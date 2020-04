Asselborn bedauert Kontrollen an den EU-Binnengrenzen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich für eine schnellstmögliche Abschaffung von Schließungen und Kontrollen an EU-Binnengrenzen im Zuge der Corona-Krise stark gemacht.

„Wir sollten vermeiden, dass die aktuelle Situation langfristige Spuren in den Grenzregionen hinterlässt“, sagte Asselborn am Dienstag bei einer Konferenz der deutschsprachigen Außenminister. Auf EU-Ebene sollte in den nächsten Wochen ein besonderes Merkmal auf die Wiederherstellung des Binnenmarktes gelegt werden, sagte er. Seit Mitte März ist der Grenzverkehr auch zwischen Luxemburg und Deutschland eingeschränkt.

(dpa)