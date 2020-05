Der Vogel mit der besonderen Federhaube am Kopf brütet in diesen Wochen im Rheintal in der Nähe von Mainz. Dem Gelege droht Gefahr aus der Luft und auf vier Beinen. Doch das Überleben der Art hängt aus anderen Gründen am seidenen Faden. dpa

Aufregung bei Familie Kiebitz: Eine Rohrweihe taucht über dem Brutplatz auf. Der Greifvogel könnte es auf die Eier abgesehen haben. Der männliche Kiebitz steigt auf, versucht, die Rohrweihe zu vertreiben. Dann kehrt wieder Ruhe ein über dem Schutzgebiet in der Nähe von Bodenheim am Rhein (Kreis Mainz-Bingen). Die mit einem Elektrozaun gesicherte Fläche ist eines von acht Einsatzgebieten des Kiebitzprojekts Rheinland-Pfalz: An drei Orten wurden mobile Schutzzäune, an fünf Orten Nestschutzkörbe aufgestellt.

„Wir können nicht tatenlos zuschauen, wie diese Art einfach verschwindet“, sagt die Artenschutzreferentin im rheinland-pfälzischen Umweltministerium, Christine Fabricius. Bis in die 1980er Jahre war der etwa taubengroße Vogel mit seinem schwarz-weißen und grünlichen Gefieder und der charakteristischen Federhaube am Hinterkopf noch weit verbreitet in Rheinland-Pfalz. Inzwischen gibt es nur noch etwa 50 bis 100 Brutpaare von Vanellus vanellus, wie die Art wissenschaftlich heißt.

„Wenn wir jetzt nichts unternehmen, ist diese Art in fünf Jahren als Brutvogel in Rheinland-Pfalz verschwunden“, sagt der Koordinator des Kiebitzprojekts, Gerardo Unger Lafourcade. Als Ursache des Bestandseinbruchs nennt die vierbändige „Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“ die Intensivierung der Landwirtschaft, veränderte Bewirtschaftungsformen und den Klimawandel.

„Jeder kann bei sich vor der Haustür etwas für den Naturschutz tun“, sagt der Landwirt Hans-Christoph Gill, der während der Kiebitz-Brutzeit darauf verzichtet, sein gut ein Hektar großes Maisfeld zu bestellen, das jetzt eingezäunt ist. Schon vor dem Projekt habe er auf Kiebitz-Gelege geachtet, sagt der Rinderhalter. Aber es sei gut, mit dem Projektkoordinator jetzt auch einen Ansprechpartner zu haben. Auf dem brach liegenden Maisfeld haben zwei Kiebitz-Paare ihr Gelege eingerichtet, mit vermutlich jeweils vier Eiern.

In der breiten Flussaue zwischen Rhein und Weinbergen haben die Vogelschützer insgesamt sieben Brutpaare gezählt. Zum Teil sind die Jungen schon geschlüpft. „Leider wurden die Küken in einem Fall nach Ostern alle aufgefressen“, sagt der Ornithologe Unger Lafourcade. Ein Fuchs habe sich über sie hergemacht. Bei einer Kolonie von 20 oder mehr Brutpaaren könne das leicht verkraftet werden, zumal Kiebitze nach einem solchen Verlust noch Nachgelege einrichten könnten. „Als Bodenbrüter ist der Kiebitz darauf ausgerichtet, auch mal ein Gelege zu verlieren.“ Aber bei wenigen Brutpaaren seien solche Verluste kritisch.

Die Kiebitze auf dem umzäunten Maisfeld sind vor ihrem natürlichen Hauptfeind geschützt. „Da kommt kein Fuchs rein, da ist Strom drauf“, erklärt Unger Lafourcade und blickt auf die Anlage mit Solarpanel, die den Anfang März angelegten Zaun unter Spannung setzt. „Wir erwarten, dass die Jungvögel bald schlüpfen.“

Träger des Kiebitz-Projekts sind das Umweltministerium und die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). Auf zwei Jahre ist es angelegt, bis Juni 2021, mit öffentlichen Mitteln von 127 000 Euro. Etwa 15 ehrenamtliche Helfer sind dabei und kümmern sich etwa darum, dass die Zäune erhalten bleiben. Die rheinland-pfälzische Initiative steht im Austausch mit Kiebitz-Schutzprojekten in anderen Bundesländern, vor allem in Hessen.

Artenschutzreferentin Fabricius sieht in dem Projekt eine Art Feuerwehr. Es gelte zu retten, was noch zu retten sei. „Wir haben viele Sorgenkinder, auch bei anderen Arten wie dem Feldhamster gibt es einen bedrohlichen Bestandsrückgang.“ Der Kiebitz sei auch vom Insektenschwund betroffen. In der Vorderpfalz finde der Vogel wegen des intensiven Gemüseanbaus in der Rheinebene kaum noch geeignete Brutplätze.

GNOR-Geschäftsführer Martin Kreuels wünscht sich ein dauerhaftes Engagement, so dass der Schutzzaun nicht wieder abgebaut werden müsste: „Ein Traum wäre es, eine feste Einrichtung zu haben.“ Eine solche Fläche werde auch schnell von anderen Vogelarten angenommen, die sich dort sicher fühlen könnten. So lassen sich an dem Schutzgebiet auch Steinschmätzer und Braunkehlchen blicken.

Wenn die kleinen Kiebitze nach vier Wochen geschlüpft sind, schauen sie sich als Nestflüchter sofort ihre Umgebung an. Nach etwa drei Wochen sind sie flügge. Erst dann können die Vogelschützer aufatmen – und darauf hoffen, dass die Jungvögel den Bestand brütender Kiebitze in Rheinland-Pfalz erhalten. „Kiebitze sind ortstreu“, erklärt Unger Lafourcade. „Ich hoffe, dass wir mit unserem Projekt dazu beitragen können, dass der Kiebitz auch dauerhaft bei uns bleiben kann.“