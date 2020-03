Von Rolf Seydewitz

Die durch die Coronakrise bedingten Einschränkungen gehen weiter: Seit Dienstag sind nun auch in der Region Trier zahlreiche Geschäfte und Gastronomiebetriebe geschlossen. Mit Folgen für Inhaber und Angestellte, denen Einnahmen und Löhne wegbrechen. Doch die Not macht auch erfinderisch. Immer mehr Geschäftsleute reagieren auf die schwächer werdende Nachfrage und bieten den Kunden oftmals einen neuen oder erweiterten Service an. Über einige Positiv-Beispiele haben wir schon berichtet, inzwischen sind neue hinzugekommen.

Der Trierer Unverpackt-Laden hat seinen eingestellten Lieferservice per Fahrrad wieder aufleben lassen. Kunden können ihre Bestellung per WhatsApp in den Laden schicken. Dort werden die Produkte zusammengestellt und per Lastenfahrrad ausgefahren. Einen ähnlichen Service bieten inzwischen auch weitere Geschäfte an, etwa der Trierer Feinkostladen Vom Fass.

Andere Läden, die schließen müssen, erwähnen ausdrücklich, dass sie weiterhin für ihre Kunden telefonisch oder per Mail erreichbar seien. Der Lebensmittelhändler Surges weist auf der inzwischen über 4000 Mitglieder umfassenden Facebookseite „Trier hilft sich“ ausdrücklich darauf hin, auch Menschen zu beliefern, die in Quarantäne sind.

Auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall in der Region hat nach Angaben eines Sprechers auf die Krise reagiert und biete ihren Kunden ab sofort auch Videoberatungen an – „um die persönlichen Kontakte soweit wie möglich einzuschränken und so die Infektionsketten zu unterbrechen“, wie es heißt. Eine neue Online-Videoberatung bietet auch das Trierer Musikhaus Reisser an. Auch die Initiativen von Bürgern gehen weiter. Nahezu überall in den Dörfern und Städten zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück gibt es private Initiativen, die besonders älteren und kranken Menschen sowie Alleinerziehenden Hilfe und Unterstützung anbieten.

Aber nicht nur diesem Personenkreis: Ein nebenberuflicher Gitarrenlehrer aus Tawern bietet Leuten, die wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben müssen oder möchten, Gratisunterricht übers Internet an. „Ich hoffe, dass ich damit dem einen oder anderen eine Freude in der schweren Zeit machen kann“, schreibt er auf seiner Internetseite.

Der aus Birresborn (Vulkaneifelkreis) stammende und mittlerweile überwiegend in Mainz lebende Autor Christian Humberg hat eigens einen Youtube-Kanal eröffnet, in dem er „ab sofort und für lau“ aus seinen Büchern liest. „Ich hoffe, ihr habt eure Freude daran“, kommentiert Humberg das neue Angebot an seine Leser.

Um Unterstützung bitten derweil die regionalen Händler – vor allem jene, die ihre Geschäfte nun vorübergehend schließen müssen. „Bitte kauft nicht online eure Kleidung oder sonstige Dinge, die ihr nicht unbedingt braucht. Wartet, bis eure regionalen Händler und Betriebe wieder normal geöffnet haben“, heißt es etwa in einem Aufruf der Trierer City-Initiative.