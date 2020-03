später lesen Hochwasser An Rhein, Mosel und Saar steigen wieder die Pegel Teilen

Wegen verbreiteter Regenfälle am Dienstag schwellen Rhein, Mosel und andere Flüsse in Rheinland-Pfalz wieder an. Am Pegel Trier werde die Mosel am Mittwochvormittag voraussichtlich bis auf 6,50 Meter steigen, berichtete das Hochwassermeldezentrum in Mainz.