Ein 74 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag bei einem Feuer in seinem Reihenhaus in Koblenz ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag in Koblenz.