Rechtskräftiges Urteil im Sicherungsverfahrens am Landgericht Zweibrücken: Die 31-Jährige Täterin bleibt eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Die 31-Jährige hat ihren Lebensgefährten am Abend des 28. Juli 2019 in dessen Wohnung in der Pirmasenser Hauptstraße, wo sie gemeinsam mit dem 58-Jährigen seit einigen Wochen gelebt hatte, mit 45 Messerstichen getötet. Daran ließ das Gericht keinen Zweifel. Deshalb verurteilte die Erste Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken die 31-Jährige am Donnerstag wegen Totschlags. Weil sie jedoch an einer psychischen Krankheit leidet, wie ihr mehrere Sachverständige attestiert hatten, und damit schuldunfähig ist, kann sie für diese Bluttat nicht bestraft werden. Stattdessen ordnete das Gericht die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an, weil die junge Frau nach Überzeugung der Strafkammer auch weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. „Das Risiko, dass sich eine solche Tat wiederholt, ist sehr hoch“, sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas in ihrer Urteilsbegründung. Es handele sich um eine psychische „Dauerstörung“. An die Täterin gewandt, fügte sie hinzu: „Sie müssen dringend in einer Psychiatrie behandelt werden.“ Ihr Problem mit Betäubungsmitteln solle dort gleich mittherapiert werden: „Drogen beflügeln Ihre Wahnideen.“

Das Urteil entspricht dem, was Staatsanwältin Karin Ephan und Verteidiger Max Kampschulte in ihren Plädoyers am Ende des Sicherungsverfahrens beantragt hatten. Zuvor hatte Gutachterin Dr. Birgit Leipnitz vom Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie am Uniklinikum des Saarlandes der 31-Jährigen eine „akute paranoid-halluzinatorische Schizophrenie“ attestiert, die immer mal wieder in Form von „wahnhaftem Erleben“ und aggressivem Verhalten zutage getreten sei – insbesondere in Kombination mit Drogenkonsum.

Auch unmittelbar vor der Bluttat am 28. Juli 2019 hatte die junge Frau von ihrem Arbeitslosengeld mehrere Gramm Cannabis und Amphetamin gekauft und konsumiert, wie sie während des Sicherungsverfahrens zugegeben hatte. Zudem berichtete sie von einer Frau, die an jenem Juli-Tag ihre Kinder gesucht und in diesem Zusammenhang auf das Haus gezeigt haben soll, in dem ihr Lebensgefährte und sie wohnten. Aus dem verschlossenen Keller will sie dann Hilfeschreie gehört haben und in die Wohnung geeilt sein, um einen Schlüssel zu holen, damit sie die Kinder befreien könne. Dort will sie ihren Lebensgefährten dabei überrascht haben, als er gerade einen Jungen missbrauchte. Der Junge sei dann sofort weggelaufen, behauptete sie. Schließlich habe sie auf den 58-Jährigen, den sie zunächst des Kindesmissbrauchs bezichtigt haben will, mit mehreren Küchenmessern malträtiert. Gerichtsmediziner stellten später 45 Stichwunden am ganzen Körper des Mannes fest, zwei davon im Herz. Das Opfer war an Ort und Stelle gestorben. Die 31-Jährige hatte sich am Folgetag in der Pirmasenser Polizeiinspektion selbst angezeigt und zugegeben, ihren Lebensgefährten nach einem Streit mit einem Messer verletzt zu haben.

Hatten möglicherweise eigene Erlebnisse die Wahnsinnstat ausgelöst? Denn die 31-jährige hatte in ihren Vernehmungen mehrfach davon berichtet, als Kind von Bekannten ihrer Mutter missbraucht worden zu sein. Ein solches traumatisches Ereignis könnte bei ihr eine Psychose ausgelöst haben, die unter anderem mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen einhergeht, und sich an jenem 28. Juli 2019 grausam entlud. Aber war sie in ihrer Kindheit tatsächlich missbraucht worden? „Die Kammer hält es nicht für unwahrscheinlich, dass Ihnen als Kind selbst großes Leid zugefügt worden ist“, sagte Richterin Thomas am Donnerstag in ihrer Urteilsbegründung in Richtung der 31-Jährigen. Oder handelt es sich bei dieser Missbrauchs-Erinnerung doch „nur“ um eine Wahrnehmungsstörung?

Die Frau, die am Tattag in der Pirmasenser Fußgängerzone ihre Kinder gesucht haben soll, und der Junge, mit dem sie ihren Lebensgefährten in der Wohnung erwischt haben will, konnten die Ermittler bislang nicht ausfindig machen. Diese Menschen und diese Ereignisse hatte es wohl nie gegeben. Gleichwohl könnten solche „wahnhaften Erlebnisse“ in Kombination mit Drogenkonsum nach Ansicht der Gutachterin spontan in aggressives Verhalten umschlagen und eine solche Bluttat wie jene in der Pirmasenser Hauptstraße auslösen.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig, nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidigung unmittelbar nach der Urteilsbegründung darauf verzichteten, die richterliche Entscheidung anzufechten.

Die 31-Jährige hatte sich in einem sogenannten Sicherungsverfahren verantworten müssen. Es ähnelt einem Strafverfahren, in dem sowohl Zeugen, Gutachter, Sachverständige als auch die Beschuldigte selbst gehört werden. Jedoch beantragt die Staatsanwaltschaft dabei keine Freiheitsstrafe, sondern die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie.