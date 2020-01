Vierter Tag des Sicherungsverfahrens am Landgericht Zweibrücken: 31-jährige Pirmasenserin muss sich wegen Totschlags verantworten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung beantragen Unterbringung in der Psychiatrie Von Rainer Ulm

Staatsanwältin und Verteidiger waren sich einig: Die 31-jährige Pirmasenserin hat ihren 58-jährigen Lebensgefährten im Zustand der Schuldunfähigkeit getötet und gehört in ein psychiatrisches Krankenhaus, weil sie auch weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

Staatsanwältin Karin Ephan, die die erkrankte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann vertrat, sagte am Dienstag in ihrem Plädoyer vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken: Es sei erwiesen, dass die Beschuldigte ihrem Lebensgefährten in dessen Wohnung, in die er die damals Obdachlose erst kurz vor der Bluttat aufgenommen hatte, „45 Messerstiche versetzte. Anhaltspunkte, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, haben sich nicht ergeben“. Sie gehe von einem Totschlag aus, der aber wegen der seelischen Erkrankung der Beschuldigten nicht bestraft werden könne. Auch der Zweibrücker Rechtsanwalt Max Kampschulte erklärte: „Es gibt keinen Zweifel, dass meine Mandantin im Zustand absoluter Schuldunfähigkeit handelte.“ Sie habe ihre Tat erst während der Verhandlung „realisiert“, was an ihren „Gefühlsregungen“ abzulesen gewesen sei: „Sie ist ja regelrecht in sich zusammengefallen.“ Sie sei also weder gefühllos noch kaltblütig, „sondern genau das Gegenteil“.

In ihren Schlussvorträgen bezogen sich die Staatsanwältin und der Verteidiger auf die Gutachterin Dr. Birgit Leipnitz vom Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie am Uniklinikum des Saarlandes. Die Ärztin hatte der 31-Jährigen zuvor diagnostiziert, an einer „akuten paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie“ zu leiden. Bei der Untersuchung der Beschuldigten hätten sich oft „Widersprüche und Unschärfen in der zeitlichen Einordnung“ von Vorgängen in der jüngeren und älteren Vergangenheit ergeben. Einige dieser Vorgänge seien eher als „wahnhaftes Erleben“ einzuordnen, wozu wohl die angebliche „eigene Missbrauchserfahrung in ihrer Kindheit“ gehöre. Dieses traumatische Ereignis könnte eine Psychose ausgelöst haben, die unter anderem mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen einhergeht. Solche Wahrnehmungsstörungen lagen bei der 31-Jährigen möglicherweise auch vor, als sie während der medizinischen Untersuchung ihren Lebensgefährten des Kindesmissbrauchs bezichtigte, von Ampeln in Pirmasens sprach, die mittels geheimer Signale die Menschen „verrückt machen“, und von einem Motorradunfall berichtete, bei dem sie schwer am Kopf verletzt worden sei. Was aber weder durch entsprechende Narben noch durch Krankenhausaufenthalte belegbar sei. Diese „wahnhaften Erlebnisse“ könnten in Kombination mit Drogen und Alkohol nach Ansicht der Gutachterin spontan in aggressives Verhalten umschlagen und eine solche Bluttat wie jene in der Pirmasenser Hauptstraße ausgelöst haben.

Die junge Frau musste sich wegen dieser Bluttat in einem Sicherungsverfahren verantworten, das mit ihrer dauerhaften Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie ausgehen könnte. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr Totschlag vorgeworfen. Demnach soll sie ihren 58-jährigen Lebensgefährten am Abend des 28. Juli 2019 in dessen Wohnung in der Pirmasenser Hauptstraße mit zwei Küchenmessern am ganzen Körper so schwer verletzt haben, dass er noch an Ort und Stelle starb. Sie hatte sich am Folgetag in der Pirmasenser Polizeiinspektion selbst angezeigt.

Gleichwohl muss sie sich nun in einem sogenannten Sicherungsverfahren verantworten. Es ähnelt einem Strafverfahren, in dem sowohl Zeugen, Gutachter, Sachverständige und der Beschuldigte selbst gehört werden. Jedoch beantragt die Staatsanwaltschaft dabei keine Freiheitsstrafe, sondern die Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie – so auch im Falle der 31-jährigen Pirmasenserin.