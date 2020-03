(dpa) Die Coronavirus-Pandemie in Rheinland-Pfalz weitet sich nach wie vor aus. Die Gesundheitsämter meldeten bis Sonntag, zehn Uhr, 2545 bestätigte Infektionen, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit.

Dies entspricht einem Zuwachs von 188 Fällen im Vergleich zum Samstag. Bisher starben 18 Menschen in Rheinland-Pfalz an dem Virus. Dies bedeutet ein Plus von sechs Todesfällen im Vergleich zum Samstag. Da die Mitarbeiter der Gesundheitsämter „am Wochenende in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert“, erläuterte das Ministerium. In Zweibrücken blieb es bei zuletzt neun Erkrankten, in der Südwestpfalz wurden hingegen elf weitere Erkrankungen registriert.

