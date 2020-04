Die Blutsauger setzen sich am ganzen Körper fest

Zecken sind Parasiten. Gelangen sie auf Hund oder Katze, krabbeln sie dort zunächst herum, bis sie an geeigneter Stelle durch die Haut stechen, um Blut zu saugen.

Hunde und Katzen stecken sich an Zecken bei Aufenthalten im Freien an. Die Zecken befinden sich auf Gräsern und in Gebüschen, wo sie von Hunden und Katzen abgestreift werden.

Einen Zeckenbefall stellt man fest, indem man Zecken auf dem Tier sucht. Dabei muss man sorgfältig vorgehen, denn die Zecken können überall am Körper sitzen.

Werden Zecken auf einem Tier entdeckt, sollten diese umgehend entfernt werden, um eine mögliche Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern.

Die Vorbeugemaßnahmen sind davon abhängig, welcher Risikogruppe ein Tier zugeordnet werden muss. Ein ganzjähriger Zeckenschutz ist in der Regel empfehlenswert. Dafür gibt es spezielle Präparate, die aufgeträufelt oder aufgesprüht werden. Gegen Borreliose und Babesiose gibt es für Hunde Impfstoffe.