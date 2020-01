später lesen Neues aus der Technik-Welt Technik-Messe CES öffnet in Las Vegas Teilen

Twittern



Die Technik-Messe CES in Las Vegas hat am Montag begonnen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr unter anderem vernetzte Geräte der Unterhaltungselektronik und selbstfahrende Autos. Auch das Thema Künstliche Intelligenz spielt bei zahlreichen Ausstellern eine zentrale Rolle. dpa