Das Deutsche Kinderhilfswerk will Anbieter von Onlineangeboten beim Schutz für Minderjährige stärker in die Pflicht nehmen. Laut einer Umfrage der Organisation ist 97 Prozent der Eltern in Deutschland eine gute Alterskennzeichnung wichtig, wenn sie entscheiden müssen, welche Filme, Apps, Spiele oder Streamingdienste ihre Kinder ansehen, spielen oder nutzen dürfen. np