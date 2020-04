später lesen Bundesverband der Banken warnt Kriminelle nutzen Corona-Angst zum Erbeuten von Bankdaten Teilen

Twittern



Um die Kommunikation mit der eigenen Bank auch in Corona-Krisenzeiten sicherzustellen, möge man sich doch bitte einloggen und seine Daten aktualisieren. So steht es in E-Mail oder SMS, die derzeit viele Menschen erhalten. Von dpa