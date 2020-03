Ernährungsexperten der Technischen Universität München zeigen, wie man ein Sättigungsgefühl hervorruft und trotzdem Kalorien spart. Von Martin Lindemann

Ernährungswissenschaftler der Technischen Universität München haben übergewichtige Menschen zum Essen eingeladen. Die hungrigen Teilnehmer sollten Leberwurstbrote verspeisen, bis sie satt waren. Eine Gruppe bekam jedoch Brote, die unter der Leberwurst noch mit Butter bestrichen waren und daher deutlich mehr Kalorien enthielten als die reinen Leberwurstbrote. Davon wussten die Gäste allerdings nichts.

Die Teilnehmer, die nur Leberwurst auf den Broten hatten, fühlten sich nach knapp acht Broten satt und hatten pro Person etwas weniger als 1200 Kalorien verzehrt. Die Mitglieder der Gruppe, die auch noch Butter auf den Broten hatten, aßen fast genau so viel. Sie fühlten sich nach jeweils sieben Broten satt, hatten aber über 1500 Kalorien aufgenommen.

Wie das Sättigungsgefühl entsteht „Dass Butter viel mehr Energie in den Körper bringt, wird kaum wahrgenommen. Weder Magen noch Darm noch Gehirn messen den Kaloriengehalt beim Essen. Der entscheidende Faktor für Sättigung ist der Füllstand des Magens“, sagt der Ernährungsmediziner Professor Dr. Johannes Erdmann. Das ist die ausschlaggebende Erkenntnis der Ärzte und Wissenschaftler, die an der TU München seit Ende der 1990er-Jahre über die Ursachen von Übergewicht und Fettleibigkeit forschen. Erst wenn der Magen voll gedehnt ist, tritt ein Gefühl von Sättigung ein.

Bei gedehnter Magenwand werden Signale über Nervenbahnen ins Gehirn gesendet. Dieses schüttet dann appetithemmende Botenstoffe aus. Ein leerer oder halbleerer Bauch indes motiviert nicht zum Abnehmen, sondern zum Essen.

Keine Diät führte zum Erfolg An der TU München wurde 1997 eine Adipositas-Ambulanz für Menschen mit erheblichem Übergewicht und dessen Folgeschäden eingerichtet. Auch dort wurde den Patienten zunächst geraten, Kalorien zu zählen, kleinere Portionen zu verzehren und dabei wenig Fett, aber viel Vollkorn und Rohkost zu essen. Obwohl sich die Patienten anstrengten, brachen sie irgendwann die Diät ab und aßen wieder, was sie wollten. Keiner erreichte auf Dauer ein normales oder wenigstens gesünderes Gewicht.

Der damalige Leiter des Teams, Professor Dr. Volker Schusdziarra, gelangte zu der Einsicht, dass Diäten nicht funktionieren. Das Essverhalten lasse sich nicht mit einem Schlag ändern, weil die Betroffenen auf Dauer nicht auf ihre Leibgerichte verzichten wollten. Zudem bevorzugen Menschen in der Regel nicht die gleichen Lebensmittel. Manche werden von bestimmten Sachen satt, andere nicht. Viele Menschen haben einen ausgeprägten Hunger auf Eiweiß. Sie wollen zu jeder Mahlzeit Fleisch, Wurst oder Käse. Andere brauchen unbedingt Kohlenhydrate wie Brot oder Nudeln, wieder andere wollen auf Süßes wie Schokolade, Eis und Kuchen nicht verzichten.

Eine zumutbare Umstellung Ende der 1990er-Jahre wurde nachgewiesen, dass nur eine ausreichende Masse von Nahrung im Bauch das Sättigungsgefühl auslöst. Lebensmittel mit einem hohen Wassergehalt, vor allem Gemüse und Salate, haben ein großes Volumen, wodurch der Magen schnell gefüllt und gedehnt wird. Wegen des hohen Wassergehalts enthalten solche Lebensmittel nur wenige Kalorien, machen aber trotzdem satt.

Diesen Ansatz hat Volker Schusdziarra weiterentwickelt. Statt übergewichtigen Menschen ihre Lieblingsspeisen zu verbieten, gab es eine leichte, individuelle Ernährungsanpassung, die darauf basiert, den Magen mit stark wasserhaltigen, kalorienarmen Lebensmitteln besser zu dehnen.

Es gibt keine Tabus und verbotene Lebensmittel. Erlaubt sind auch Butter, Weißbrot, Fleisch und tierische Fette. Exotische Zutaten und teure Superfoods sind nicht erforderlich. Es besteht auch keine Pflicht, hauptsächlich Salat, Vollkornbrot oder Obst zu essen. Es müssen keine Kalorien gezählt werden. Das Geheimnis liegt darin, den Mahlzeiten bewusst Lebensmittel mit möglichst hohem Wassergehalt und niedriger Kalorienzahl beizumischen.

Ampelfarben geben Orientierung Als energiedicht wird ein Lebensmittel bezeichnet, das pro Gramm viele Kalorien enthält. Die Energiedichte hängt vom Wassergehalt ab, denn Wasser hat keine Kalorien. Ein Apfel zum Beispiel bringt es auf 50 Kalorien pro 100 Gramm. Schokolade hingegen enthält kaum Wasser und kommt deshalb auf 500 Kalorien pro 100 Gramm.

Die Münchener Forscher haben dazu ein System mit dem Ampelfarben Rot, Gelb und Grün entwickelt. Lebensmittel mit hoher Energiedichte (über 2,5 Kilokalorien pro Gramm) werden rot markiert. Gelb steht für eine mittlere Energiedichte (zwischen 1,5 und 2,5 kcal/g) und Grün für eine geringe Energiedichte (weniger als 1,5 kcal/g).

Fleisch (grün) ist im Hinblick auf die Energiedichte wesentlich günstiger als Brot und Brötchen (gelb, meist sogar rot). In einer Studie an der TU München durften sich die Teilnehmer an einem Tag an Brot satt essen, an einem anderen Tag an Fleisch. Im Schnitt aßen sie 310 Gramm Brot und 350 Gramm mageres Schnitzel, bis sie sich satt fühlten. Von der Menge her gab es also kaum Unterschiede, im Brot steckten jedoch 800 Kalorien, im Fleisch hingegen nur knapp 400. Selbst eine Schweinshaxe liegt in der Energiedichte nahezu die Hälfte niedriger als ein Croissant.

Von Lebensmitteln, die wenig zur Füllung des Magens beitragen, muss man mehr essen, damit die Magendehnung eintritt. Das haben die Münchener Forscher am Beispiel Kartoffelchips gezeigt. Sie sind dünn, knusprig und für viele ausgesprochen lecker. Die zarten Chips füllen den Magen jedoch kaum. Deshalb ist schnell eine ganze Tüte mit 175 Gramm verputzt, ohne dass man sich satt fühlt. Dennoch hat man auf der Couch eben mal zusätzliche 900 Kalorien aufgenommen.

Übergewicht entsteht über Jahre Werden dauerhaft weniger Kalorien verbraucht als man aufnimmt, steigt das Gewicht. Nicht sofort benötigte Kalorien werden im Körper gespeichert. Einige in Zwischendepots wie Leber und Muskeln, der Rest wird in Körperfett verwandelt. Je nach Bedarf werden die verschiedenen Speicher geleert. Nur wenn das gespeicherte Fett abgebaut wird, verliert man Gewicht.

Unsere Fettpolster sind Energiereserven für Notzeiten. Im Laufe der Evolution war eine Begrenzung des Körpergewicht nicht notwendig, weil Nahrung in der freien Wildbahn nie unbegrenzt zur Verfügung stand. Oft hungerten unsere Vorfahren, weil sie beim Sammeln nichts fanden und beim Jagen kein Glück hatten. Daher war es sogar wichtig, möglichst eine Reserve an Körperfett zur Verfügung zu haben, um die Tage ohne Nahrung meistern zu können. Heute leben wir jedoch in einer Überflussgesellschaft.

Wie man mühelos Kalorien spart Die Münchener Forscher haben errechnet, dass schon ein kleiner Energieüberschuss von 20 bis 60 Kalorien am Tag nach 20 bis 30 Jahren massives Übergewicht zur Folge hat. Schon zehn Kilo Übergewicht erhöhen das Risiko für Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall und Arthrose um das Vierfache. Übergewicht kommt also nicht über Nacht und ist kein unabwendbares Schicksal. „Schon der Verlust von ein paar Kilos kann sich enorm positiv auswirken“, schreiben die Experten. „Nur fünf Prozent weniger Körperfett können einen Menschen von seinen Insulinspritzen befreien oder seinen Typ-2-Diabetes sogar heilen.“

Um abzunehmen, reicht schon eine Einsparung von 200 bis 300 Kalorien am Tag. Das ist leicht möglich: ein Bier weniger, ein anderer Kuchen am Nachmittag, dazu kleine Veränderungen beim Essen anhand der Energiedichte: eine andere Beilage, etwas mehr Gemüse. Beim Abnehmen ist es egal, ob man Kohlenhydrate oder Fett oder Eiweiß bevorzugt. „Bei den meisten Übergewichtigen spielt das Verhältnis zwischen Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten in der Ernährung keine Rolle, stattdessen jedoch die schiere Menge“, sagt Erdmann. Sie essen also nicht das Falsche, aber zu viel.

Die größten Dickmacher Anhand von tausenden Ernährungsprotokollen haben die Mediziner ermittelt, was die Deutschen am liebsten essen (siehe Tabelle). Fast 20 Prozent der täglichen Kalorienaufnahme erfolgt durch Brot, gefolgt von Nudeln, Reis und Kartoffeln (knapp zehn Prozent). Zwei von 34 Lebensmittelgruppen sind somit für nahezu ein Drittel der täglichen Energieaufnahme verantwortlich.

Die meisten überflüssigen Kalorien stecken in Zwischenmahlzeiten und Getränken. Limonaden, Cola, Obstsäfte, aber auch Bier und Wein machen das Abnehmen oft schwer. Sie bleiben nicht lange im Magen und dehnen ihn deshalb nicht ausreichend. Es gibt keine Sättigungssignale. Doch diese Getränke enthalten viele Kalorien. Sie sind nur Dickmacher, aber keine Sattmacher.

Besser Steak statt Bratwurst Das Energiedichte-Konzept der TU München besagt, dass keine Lieblingsgerichte verboten sind, auf den Teller müssen nur mehr Lebensmittel, die den Magen schnell füllen. Dazu ein Beispiel fürs Frühstück. Die Deutschen bevorzugen beim Frühstück Brot, Wurst und Käse oder andere kalorienreiche Beläge wie Butter, Marmelade und Honig. Eine zweite Gruppe zieht Getreideflocken in Form von Müsli oder Corneflakes vor. Beliebt sind zudem Kuchen und süßes Gebäck.

Verschiedene Brotsorten haben unterschiedliche Energiedichten. In 100 Gramm Vollkornbrot stecken 200 Kalorien, in 100 Gramm Weißbrot 250 Kalorien und in 100 Gramm Brötchen 270 Kalorien. Butter und Margarine erhöhen die Energiedichte immer. Man kann sie durch Quark oder Frischkäse mit wenig Fett ersetzen. Zehn Gramm Butter haben 80 Kalorien, zehn Gramm Magerquark nur sechs.

Auf die gleiche Weise kann man beim Mittagessen Kalorien sparen. In 100 Gramm Steak stecken 100 Kalorien, in 100 Gramm Bratwurst sind es 310 Kalorien. Gemüse enthält viel Wasser und hat daher bei viel Volumen eine geringe Energiedichte. Zwischen Gemüse und Salat besteht prinzipiell kein Unterschied. Sie füllen den Magen gut und tragen zu einem wohligen Sättigungsgefühl bei.

Vergleicht man Beilagen, so stecken in 200 Gramm Pommes 580 Kalorien, in 200 Gramm Semmelknödel 320 Kalorien und in 200 Gramm Pellkartoffel nur 140 Kalorien. Pro Tag 300 Kalorien einzusparen, ist also durchaus zumutbar.